ВСУ выстрелом из ПТРК обстреляли медицинский автомобиль ЛНР, три человека ранены

Украинские силовики, в очередной раз нарушив "пасхальное перемирие", обстреляли медицинский автомобиль Народной милиции ЛНР. Военнослужащие СБУ обстреляли машину, в которой в больницу везли заболевшего военнослужащего ЛНР, из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. В результате три человека тяжело ранены.

Медицинский автомобиль уничтожен. По данным оборонного ведомства ЛНР, "в результате прямого попадания двое военнослужащих, участвовавших в эвакуации, и сам больной получили тяжелые ранения, автомобиль полностью сгорел. На данный момент состояние здоровья всех троих пострадавших оценивается как критическое.

Представители ЛНР подчеркнули, что украинские военные не могли не видеть условных обозначений на автомобиле, свидетельствующих о его использовании в гуманитарных целях.