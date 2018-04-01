ЛНР сообщает об обстреле украинскими силовиками 4 населенных пунктов

Власти самопровозглашенной народной Луганской республики 1 апреля сообщают о нарушении "режима тишины" украинскими военными. По данным оборонного ведомства ЛНР, ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции Республики, хотя Контактная группа поддержала предложение глав ЛНР и ДНР о введении с 00.00 30 марта в преддверии праздника Пасхи режима полного прекращения огня. В ДНР сообщили о похищении украинскими силовиками ополченца

Огонь велся из вооружения БМП, 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись районы сел Калиново, Красный Лиман, Молодежное и поселка Красный Яр.

31 марта представители оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о захвате украинскими силовиками военнослужащего ДНР. С 26 марта военного держат в плену.