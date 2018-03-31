Украина планирует ввести санкции против музеев Крыма

Министерство культуры Украины собирается инициировать введение санкций против руководства и сотрудников музеев Крыма за «незаконное перемещение культурных ценностей через границу».

Минкульт Украины утверждает, что некоторые предметы искусства из музеев «аннексированного Крыма» были незаконно перемещены в Россию. Так, например, в 2016 году на Украине было возбуждено уголовное дело «о незаконной перевозке в Россию» 38 картин из Национальной картинной галереи имени Айвазовского.

Украина продолжает считать Крымский полуостров своей территорией, которую «временно оккупировала» Россия. И поэтому Министерство культуры Украины утверждает, что «использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным», - цитирует РИА Новости.