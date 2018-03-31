СМИ подсчитали возможную стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Журналисты поинтересовались, во сколько может обойтись британской короне свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл. Сумма получилась довольно впечатляющая.

Компания, занимающаяся организацией свадеб, помогла журналистам подсчитать примерно расходы королевской семьи на брачную церемонию. Большая часть издержек будет связана с обеспечением безопасности участников и гостей свадебной церемонии. Предполагается, что платье невесты, цветы, еда и напитки обойдутся около 1,4 млн долларов.

Часть издержек также связана с тем, что Виндзорский замок в течение праздничного дня будет закрыт для посещения туристов. Итого, свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл может обойтись в 45 млн долларов, передает RT.