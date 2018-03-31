Посольство РФ в Великобритании предупреждает граждан об опасности

Посольство Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии опубликовало на своем сайте предупреждение для граждан РФ о критическом уровне террористической угрозы.

Правительство Великобритании повысило уровень террористической угрозы в стране до максимально возможного – «критического». В качестве одной из мер усиления мер безопасности планируется привлечение армейских формирований для охраны и патрулирования объектов инфраструктуры.

В связи с предельным уровнем угрозы безопасности, до стабилизации властями ситуации и до снижения степени опасности Посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию, особенно от посещения мегаполисов, если такие поездки не продиктованы крайней необходимостью.

Призываем тех россиян, которые в данный период уже находятся в Соединенном Королевстве, следить за предупреждениями властей, сообщениями местных СМИ, быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий.

В российских загранучреждениях в Великобритании для российских граждан работают круглосуточные «горячие линии» для экстренной связи: в Посольстве России в Лондоне +44 (0) 7768 566 868; в Генконсульстве России в Эдинбурге +44 (0) 7805 932 454.