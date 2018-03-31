Швейцарцы начали выкидывать мусор во Францию

Хитрые швейцарцы, желающие сэкономить на расходах по утилизации мусора, нашли нетривиальное решение проблемы: они стали выкидывать мешки с мусором во Францию.

Французские власти за прошедший год предотвратили ввоз примерно десяти тонн мусора со стороны Швейцарии. Но наиболее хитрые швейцарцы все же умудряются подкидывать европейским соседям свои бытовые отходы. А после того, как некоторым из «мусорных туристов» таможенники выписали штраф на 150 евро, те принципиально решили оставить мусор во Франции – заплатили же!

Почему цивилизованные швейцарцы поступают так по отношению к французским соседям? Все просто: в Швейцарии очень высокие расценки на сбор и утилизацию мусора и бытовых отходов. Каждый поход на мусорку обходится жителю Швейцарии примерно в 120 рублей (2 швейцарских франка), пишет РИА Новости.