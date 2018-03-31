В Кембридже простились со Стивеном Хокингом

Сегодня в Кембриджской университетской церкви Святой Марии прошла похоронная церемония Стивена Хокинга. С Кембриджем связано более 50 лет его научной деятельности. Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином

Проститься с великим ученым нашего времени пришло 500 человек. В их числе были актер Эдди Рэдмейн, который исполнил главную роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», музыкант и астрофизик Брайан Мэй, изобретатель Илон Маск, драматург Алан Беннетт, родственники, близкие люди и коллеги профессора Хокинга. На церемонии прощания также присутствовала его первая супруга Джейн Хокинг и трое детей ученого – Люси, Роберт и Тимоти.

Когда погребальный кортеж прибыл к церкви Святой Марии, колокола отбили 76 ударов, по числу прожитых лет. На улицах Кембриджа сотни людей провожали гроб с телом ученого аплодисментами. «Он любил Кембридж, а Кембридж любил его», - цитирует ТАСС слова детей Стивена Хокинга.