СМИ Британии уличили в незнании православного календаря

Сотрудники российского дипломатического представительства в Великобритании обратили внимание на ошибку в статье британской газеты об испытаниях МБР «Сармат». Видео испытания ракеты "Сармат" появилось в сети

Ошибка, привлекшая внимание сотрудников российского посольства, содержалась в следующей фразе: «Тестовый запуск, показанный на видео российского Министерства обороны под названием «Пасхальное сообщение», произошел в тот момент, когда Путин приказал выслать из Москвы британских дипломатов». Статья была опубликована в газете Daily Express.

«Дорогая Daily Express, мы празднуем Пасху на следующей неделе. Пожалуйста, изучите вопрос», - ответили российские дипломаты в Twitter.