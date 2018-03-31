СМИ Британии уличили в незнании православного календаря
31 марта 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники российского дипломатического представительства в Великобритании обратили внимание на ошибку в статье британской газеты об испытаниях МБР «Сармат».
Ошибка, привлекшая внимание сотрудников российского посольства, содержалась в следующей фразе: «Тестовый запуск, показанный на видео российского Министерства обороны под названием «Пасхальное сообщение», произошел в тот момент, когда Путин приказал выслать из Москвы британских дипломатов». Статья была опубликована в газете Daily Express.
«Дорогая Daily Express, мы празднуем Пасху на следующей неделе. Пожалуйста, изучите вопрос», - ответили российские дипломаты в Twitter.
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