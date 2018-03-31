Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипаля для королевства

«Дело Скрипаля» способно разжечь новую «холодную войну». Кому в Соединенном Королевстве это может быть выгодно, рассказал экс-посол Великобритании Крейг Мюррей. Эксперт проанализировал, что означает выздоровление Юлии Скрипаль

«Дело Скрипаля» способствует разжиганию новой войны, уверен Крейг Мюррей. А разжигание войны всегда выгодно тем, кто задействован в производстве вооружения. Подобные новости всегда хороши для сотрудников спецслужб и военно-промышленного комплекса (ВПК), считает бывший дипломат, обращая внимание на значительный рост ассигнований оборонного бюджета и спецслужб Британии.

Аргументы, представленные Лондоном в качестве доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, нелогичны и недостоверны. А заявление о «высокой вероятности» и вовсе является признанием отсутствия у Лондона серьезных доказательств, считает Мюррей.

Проанализировав имеющиеся данные, экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей резюмирует, что у России не было никаких причин учинять показательную расправу над бывшим разведчиком-перебежчиком, рискуя своей репутацией на международной арене. Подробней - ТАСС.