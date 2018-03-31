Пилот самолета поцеловал землю после жесткой посадки (видео)

Пилот учебного самолета встал на колени и поцеловал землю после того как его самолет совершил жесткую посадку, пропахав носом взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Происшествие случилось в городке Пемброк-Пайнс штата Флорида, США. Пилот вместе со своим инструктором совершал учебный полет. Занятие проходило в штатном режиме, но при совершении посадки возникла неисправность шасси. Малый учебный самолет буквально пропахал носом взлетно-посадочную полосу.

После жесткого приземления инструктор и пилот выскочили из кабины. Когда пилот осознал, что отделался лишь испугом и не получил никаких травм при жесткой посадке, он встал на колени прямо на взлетной полосе и поцеловал землю.

Кадры жесткого приземления уже облетели сеть. Многие пользователи прокомментировали, что поступили бы точно так же, окажись они на месте везучего пилота.