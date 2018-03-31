Гарри Каспаров призывает бойкотировать чемпионат мира в России

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выступил в немецкой газете с призывом к политическому бойкоту предстоящего в России летом Чемпионата мира по футболу.

«Обычно я выступаю против такого рода бойкотов, когда речь идет о финальных стадиях крупных турниров, потому что это может наказать только спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает российская власть», — написал Каспаров в колонке немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Поводом для такого призвания со стороны Гарри Каспарова послужило все то же скандальное «дело Скрипаля». Чемпионат мира по футболу решила бойкотировать Исландия. Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в церемонии открытия мундиаля. Правительство Великобритании, инициатора международного скандала по «делу Скрипаля», понизило уровень своей делегации на Чемпионате, передает Lenta.ru.