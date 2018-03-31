Британия не спешит разрешать посещение Юлии Скрипаль в больнице
31 марта 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Великобритания занимается рассмотрением запроса российской стороны о предоставлении возможности посещения в больнице гражданки РФ Юлии Скрипаль, пошедшей на поправку.
Представитель пресс-службы МИД Великобритании сообщил: «Мы рассматриваем заявки на консульский доступ в соответствии с нашими обязательствами в международном и внутреннем законодательстве, а также с учетом прав и пожеланий самой Юлии Скрипаль».
Ранее посольство РФ в Великобритании сообщало, что британская сторона отказывает в консульском доступе к гражданке России Юлии Скрипаль, несмотря на запросы российской стороны, передает RT.
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