Британия не спешит разрешать посещение Юлии Скрипаль в больнице

Великобритания занимается рассмотрением запроса российской стороны о предоставлении возможности посещения в больнице гражданки РФ Юлии Скрипаль, пошедшей на поправку. Эксперт проанализировал, что означает выздоровление Юлии Скрипаль

Представитель пресс-службы МИД Великобритании сообщил: «Мы рассматриваем заявки на консульский доступ в соответствии с нашими обязательствами в международном и внутреннем законодательстве, а также с учетом прав и пожеланий самой Юлии Скрипаль».

Ранее посольство РФ в Великобритании сообщало, что британская сторона отказывает в консульском доступе к гражданке России Юлии Скрипаль, несмотря на запросы российской стороны, передает RT.