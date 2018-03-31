В ДНР сообщили о похищении украинскими силовиками ополченца

Представители оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о захвате украинскими силовиками военнослужащего ДНР. По информации ДНР, военнослужащего, который должен был вернуться из увольнения в расположение части, захватили по пути на службу силовики ВСУ. С 26 марта военного держат в плену.

По некоторым данным, у нему применялись пытки. Есть данные, что похищенный военнослужащий ДНР отказался сотрудничать с украинскими силовиками, после чего был замучен, - сообщается на сайте "Русская весна".

Представители ДНР подчернули, что киевские власти в очередной раз показали свое истинное лицо, игнорируя Минские договоренности и международные конвенции, совершив преступление по похищению военнослужащего самопровозглашенной республики, проходящего службу в одном из подразделений на Горловском направлении.