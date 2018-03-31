Пушков назвал подготовку Украиной договора о дружбе с Россией провокацией
31 марта 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал "очередной провокацией" новый договор с Россией, который готовит МИД Украины.
В СМИ появилась информация о том, что сотрудники украинского МИД начали разрабатывать новый договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Заместитель главы МИД Украины Павла Климкина по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом текущей внешнеполитической ситуации нужен новый договор, в другом формате.
"Новый договор с Россией, который начал готовить украинский МИД, будет очередной провокацией. Это можно предсказать с уверенностью. Ни на что иное киевские власти просто не способны. Очередное упражнение в зоне вражды и абсурда", - отреагировал Алексей Пушков.
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