Пушков назвал подготовку Украиной договора о дружбе с Россией провокацией

Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал "очередной провокацией" новый договор с Россией, который готовит МИД Украины.

В СМИ появилась информация о том, что сотрудники украинского МИД начали разрабатывать новый договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Заместитель главы МИД Украины Павла Климкина по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом текущей внешнеполитической ситуации нужен новый договор, в другом формате.

"Новый договор с Россией, который начал готовить украинский МИД, будет очередной провокацией. Это можно предсказать с уверенностью. Ни на что иное киевские власти просто не способны. Очередное упражнение в зоне вражды и абсурда", - отреагировал Алексей Пушков.