Руслан Бальбек высказался о реакции Климкина на высылку украинских дипломатов
31 марта 2018, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о реакции министра иностранных дел Украины Павла Климкина на высылку украинских дипломатов из России. Климкин назвал нонсенсом решение российский властей о высылке украинских дипломатов.
Бальбек на заявление Климкина "нонсенсом". По словам российского парламентария, "нонсенс — это то, что продолжает работать человек, который открыто поддерживает убийство мирных жителей в Донбассе". "А то, что Климкин делает заявления в унисон с Западом, — не нонсенс, а закономерность", — цитирует RT слова Бальбека.
26 марта украинский МИД сообщил о высылке 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.
Бальбек подчеркнул, что Киев не может принимать участие в рассуждениях на тему отравления Скрипаля, "поскольку поступает значительно хуже со своими гражданами на юго-востоке страны".
"Насчёт отравления с использованием химического оружия Украине не стоило бы ничего говорить. Особенно после нейтрализации их диверсионных групп в Крыму и применения всех видов оружия в Донбассе", — сказал депутат Госдумы.
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