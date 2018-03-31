Руслан Бальбек высказался о реакции Климкина на высылку украинских дипломатов

Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о реакции министра иностранных дел Украины Павла Климкина на высылку украинских дипломатов из России. Климкин назвал нонсенсом решение российский властей о высылке украинских дипломатов. В Госдуме ответили на угрозы Киева заблокировать Крымский мост

Бальбек на заявление Климкина "нонсенсом". По словам российского парламентария, "нонсенс — это то, что продолжает работать человек, который открыто поддерживает убийство мирных жителей в Донбассе". "А то, что Климкин делает заявления в унисон с Западом, — не нонсенс, а закономерность", — цитирует RT слова Бальбека.

26 марта украинский МИД сообщил о высылке 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Бальбек подчеркнул, что Киев не может принимать участие в рассуждениях на тему отравления Скрипаля, "поскольку поступает значительно хуже со своими гражданами на юго-востоке страны".

"Насчёт отравления с использованием химического оружия Украине не стоило бы ничего говорить. Особенно после нейтрализации их диверсионных групп в Крыму и применения всех видов оружия в Донбассе", — сказал депутат Госдумы.