Президент Украины Пётр Порошенко назвал сторонников строительства трубопровода "Северный поток - 2", который протянется по дну Балтийского моря из России до Германии, "сообщниками России в её гибридной войне". Власти Германии разрешили строительство «Северного потока-2»

Украинский президент не в первый раз заявил, что строительство "Северного потока - 2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины. Как считает Порошенко, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые столица Украины взимала за транзит российского газа в Европу. Пр его словам, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" его страну, - сообщает Deutsche Welle.

Порошенко подчеркнул, что "Северный поток - 2" для России - это "инструмент политического давления". По его мнению, и Германия из-за этого проекта станет зависимой от Москвы.

Недавно компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является корпорация "Газпром", получила разрешение на прокладку участка "Северного потока - 2" в немецкой экономической зоне. В сообщении на сайте Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH) говорится, что после тщательной проверки, включая проведение экологической экспертизы, выданы все разрешения на строительство трубопровода в исключительной экономической зоне.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство газопровода по дну Балтийского моря из России в Европу.