Порошенко: сторонники "Северного потока-2" - сообщники РФ в её гибридной войне"
31 марта 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Пётр Порошенко назвал сторонников строительства трубопровода "Северный поток - 2", который протянется по дну Балтийского моря из России до Германии, "сообщниками России в её гибридной войне".
Украинский президент не в первый раз заявил, что строительство "Северного потока - 2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины. Как считает Порошенко, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые столица Украины взимала за транзит российского газа в Европу. Пр его словам, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" его страну, - сообщает Deutsche Welle.
Порошенко подчеркнул, что "Северный поток - 2" для России - это "инструмент политического давления". По его мнению, и Германия из-за этого проекта станет зависимой от Москвы.
Недавно компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является корпорация "Газпром", получила разрешение на прокладку участка "Северного потока - 2" в немецкой экономической зоне. В сообщении на сайте Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH) говорится, что после тщательной проверки, включая проведение экологической экспертизы, выданы все разрешения на строительство трубопровода в исключительной экономической зоне.
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство газопровода по дну Балтийского моря из России в Европу.
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