Антонов: американские спецслужбы пытаются завербовать российских дипломатов
31 марта 2018, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
Американские спецслужбы пытаются завербовать российских дипломатов, высылаемых из Соединенных Штатов. Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что попытки американских спецслужб склонить российских дипломатов к измене своей стране зафиксированы неоднократно.
Российский посол решил сообщить о призывах спецслужбами к сотрудникам дипмиссии предать Родину в Москву. По словам Антонова, известно "о подходах американских спецслужб". "Если говорить дипломатично, они пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну. Хочу сказать, что это не единичные случаи. Я вынужден сообщать о них в Москву", — цитирует РИА Новости Антонова.
Ранее в МИД России заявили, что в США возросли случаи провокаций в отношении российских дипломатов, высылаемых из Вашингтона. Власти США объявили персонами нон-грата 60 российских дипломатов и заявили о закрытии консульства России в Сиэтле. МИД РФ принял ответные меры.
О том, что спецслужбы США устраивают провокации против высылаемых российских дипломатов, сообщали и в МИД РФ. После объявления о высылке 60 дипсотрудников РФ из США, американские спецслужбы предпринимают активные попытки вступить с ними в контакт. Настойчиво предлагается материальная помощь – "на взаимовыгодной основе".
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