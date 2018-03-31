Британские власти могут закрыть торгпредство России в Лондоне

Британские власти могут закрыть российское торговое представительство в Лондоне из-за дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания собирается рассмотреть вопрос о "ликвидации" "логова шпионов".

Так российское торгпредство в Хайгейте на севере Лондона назвал источник газеты The Telegraph, написавшей о его возможном закрытии. Информатора издания рассказали, что здание торгпредства в британской столице считают "логовом шпионов".

Закрытие торгпредства может стать очередным ответом России в рамках "дела Скрипаля", в частности, обещания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ввести против России больше мер после решения российских властей прекратить в стране деятельность Британского совета — организации, занимающейся развитием культурных связей.

Россия ранее объявила об ответных мерах в отношении Великобритании. Из-за высылки российских дипломатов из десятков западных в связи с "делом Скрипаля" в МИД России для выражения протеста был вызвал посол Великобритании в РФ.

Москва приняла решение сократить число работающих в России британских дипломатов и уравнять с количеством российских дипработников, оставшихся в Великобритании.