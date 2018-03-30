"Аэрофлот" выразил недоумение досмотром самолета в аэропорту Хитроу
30 марта 2018, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
Действия британской полиции по досмотру российского самолета в аэропорту Хитроу не соответствуют мировой практике, заявили в компании "Аэрофлот", которой принадлежит досмотренное судно.
Компания выразила недоумение, что британская полиция не предоставила никаких оснований для досмотра самолета авиакомпании в лондонском аэропорту и не объявила цель и причину досмотра, передает РИА Новости.
Если Великобритания объяснит свои действия, "Аэрофлот" готов к совместному сотрудничеству, в котором могут быть заинтересованы представители британских властей, отметили в авиакомпании.
В МИД России отреагировали на безосновательный досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне. Соответствующее заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель дипведомства в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, досмотр самолета в столице Великобритании стал "очередной провокацией".
При этом британские полицейские не проводили досмотр российского самолета в аэропорту Лондона, сообщается в твиттере полиции. "Мы осведомлены об истории, распространяющейся в социальных сетях...Столичная полиция не проводит обыск воздушного судна, прибывшего из Москвы в Хитроу", — говорится в заявлении.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес