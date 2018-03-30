"Аэрофлот" выразил недоумение досмотром самолета в аэропорту Хитроу

Действия британской полиции по досмотру российского самолета в аэропорту Хитроу не соответствуют мировой практике, заявили в компании "Аэрофлот", которой принадлежит досмотренное судно.

Компания выразила недоумение, что британская полиция не предоставила никаких оснований для досмотра самолета авиакомпании в лондонском аэропорту и не объявила цель и причину досмотра, передает РИА Новости.

Если Великобритания объяснит свои действия, "Аэрофлот" готов к совместному сотрудничеству, в котором могут быть заинтересованы представители британских властей, отметили в авиакомпании.

В МИД России отреагировали на безосновательный досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне. Соответствующее заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель дипведомства в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, досмотр самолета в столице Великобритании стал "очередной провокацией".

При этом британские полицейские не проводили досмотр российского самолета в аэропорту Лондона, сообщается в твиттере полиции. "Мы осведомлены об истории, распространяющейся в социальных сетях...Столичная полиция не проводит обыск воздушного судна, прибывшего из Москвы в Хитроу", — говорится в заявлении.