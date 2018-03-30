Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах за 2017 год

Украинский президент Петр Порошенко опубликовал электронную декларацию, согласно которой его доход за 2017 год составил 16 млн 303 тыс. 874 гривны (около 35,5 миллионов рублей).

Из них уплачен налог на доход физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам, а также взыскано 1,5% военного сбора.

Отмечается, что 15 млн 795 тыс. 874 гривны — проценты по депозитам. Перечни ценных бумаг Порошенко, недвижимость и движимое имущество не изменились. Сумма средств на банковских счетах украинского лидера уменьшилась за год на 430 тыс. долларов.

Сегодня Администрация президента и Владимир Путин подали свои налоговые декларации. Предоставить налоговые декларации необходимо до 1 апреля 2018 года. По этому поводу свой комментарий дал Дмитрий Песков.