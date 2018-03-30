Армия Украины нарушила «пасхальное перемирие» и атаковала ДНР

Вооруженные силы Украины нарушили перемирие в Донбассе, объявленное по случаю пасхальных праздников, и атаковали ДНР. Соответствующую информацию в разговоре с журналистами обнародовал замглавы оперативного командования республики Эдуард Басурин.

Видео выступления спикера армии самопровозглашенного государства доступно на YouTube. По словам Басурина, сегодня утром киевские силовики обстреляли из минометов и гранатометов села Коминтерново и Ленинское.

Через несколько часов под огонь ВСУ попал поселок Старомихайловка, который является западной окраиной Донецка Данные о возможных разрушениях и жертвах уточняются.

«Пасхальное перемирие» начало действовать в зоне конфликта на востоке Украины минувшей ночью. Ранее в пятницу сообщалось о том, что Киев обвинил ополченцев Донбасса в применении лазерного оружия.