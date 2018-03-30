Украинский суд вызывает Гиви с того света на заседание
30 марта 2018, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Павлоградский районный суд Днепропетровской области прислал повестку комбату ополченцев ДНР Михаилу Толстых (Гиви). Судебное заседание назначено на 5 апреля.
В судебной повестке перечисляются статьи УК Украины, в нарушении которых обвиняется Михаил Толстых. Это террористический акт, незаконное лишение свободы и так далее. Повестка опубликована в официальной правительственной газете Украины.
И все бы ничего, да вот только Михаил Толстых (позывной Гиви), командир батальона ополчения самопровозглашенной ДНР, погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. По основной версии следствия, рабочий кабинет Михаила Толстых был обстрелян из «Шмеля». Глава ДНР Александр Захарченко заявил в феврале 2018 года, что лица, причастные к убийству комбата Гиви, установлены, пишет РИА Новости.
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