Эксперт проанализировал, что означает выздоровление Юлии Скрипаль

СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль, отравленная 4 марта в Солсбери вместе с отцом Сергеем Скрипалем, пришла в себя и начала принимать пищу. Эксперт прокомментировал, что это значит. Российское посольство настаивает на предоставлении доступа к Юлии Скрипаль

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин считает «дело Скрипалей» спланированной провокацией британских спецслужб. Британские СМИ сообщают, что дочь британского шпиона Юлия Скрипаль пришла в себя, начала самостоятельно принимать пищу и общаться с медперсоналом. Динамика ее состояния оценивается как положительная, Юлия быстро пошла на поправку.

«Это, конечно, хорошие новости. Но данный факт говорит о том, что Юлию отравили не тем веществом А-234, о котором заявила британский премьер Тереза Мэй», - считает Игорь Никулин. По мнению эксперта, после отравления А-234 шансов выжить у Скрипалей не было. Но сегодня британцы и американцы знают о веществе А-234 «Новичок» гораздо больше, чем российские специалисты. И за это время они могли создать аналог более слабого действия или антидот, дающий отравленному шанс выжить, пишет РИА Новости.

«Операция проходила под полным контролем британских спецслужб. Машина скорой помощи была наготове, и медики точно знали, что именно нужно вколоть отравленным. Либо это – фальсификация доказательств, либо это – другое, менее токсичное вещество», - резюмирует эксперт.