Эксперт проанализировал, что означает выздоровление Юлии Скрипаль
30 марта 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль, отравленная 4 марта в Солсбери вместе с отцом Сергеем Скрипалем, пришла в себя и начала принимать пищу. Эксперт прокомментировал, что это значит.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин считает «дело Скрипалей» спланированной провокацией британских спецслужб. Британские СМИ сообщают, что дочь британского шпиона Юлия Скрипаль пришла в себя, начала самостоятельно принимать пищу и общаться с медперсоналом. Динамика ее состояния оценивается как положительная, Юлия быстро пошла на поправку.
«Это, конечно, хорошие новости. Но данный факт говорит о том, что Юлию отравили не тем веществом А-234, о котором заявила британский премьер Тереза Мэй», - считает Игорь Никулин. По мнению эксперта, после отравления А-234 шансов выжить у Скрипалей не было. Но сегодня британцы и американцы знают о веществе А-234 «Новичок» гораздо больше, чем российские специалисты. И за это время они могли создать аналог более слабого действия или антидот, дающий отравленному шанс выжить, пишет РИА Новости.
«Операция проходила под полным контролем британских спецслужб. Машина скорой помощи была наготове, и медики точно знали, что именно нужно вколоть отравленным. Либо это – фальсификация доказательств, либо это – другое, менее токсичное вещество», - резюмирует эксперт.
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