Уилл Смит неудачно сходил на свидание с роботом Софией (видео)
30 марта 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный американский актер и исполнитель хип-хопа Уилл Смит пригласил на свидание робота Софию. Но на романтические заигрывания Уилла София ответила предложением «остаться друзьями».
София – человекоподобный робот. Ее активировали в 2015 году. София умеет изображать 60 эмоций, а также в состоянии поддерживать несложные беседы. В 2017 году София получила паспорт Саудовской Аравии. На данный момент это единственный случай, когда андроид получил гражданство.
На свидании Уилл Смит проявил свое обаяние, пытался шутить и флиртовать с Софией. Однако андроид и Уилл разошлись во взглядах на музыку: София раскритиковала музыкальное творчество актера. Когда Смит продолжил попытку флирта и попытался поцеловать Софию, она отреагировала отказом и предложила «остаться просто друзьями». Запись неудачного свидания опубликована на Youtube-канале Уилла Смита.
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