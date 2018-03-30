Уилл Смит неудачно сходил на свидание с роботом Софией (видео)

Популярный американский актер и исполнитель хип-хопа Уилл Смит пригласил на свидание робота Софию. Но на романтические заигрывания Уилла София ответила предложением «остаться друзьями».

София – человекоподобный робот. Ее активировали в 2015 году. София умеет изображать 60 эмоций, а также в состоянии поддерживать несложные беседы. В 2017 году София получила паспорт Саудовской Аравии. На данный момент это единственный случай, когда андроид получил гражданство.

На свидании Уилл Смит проявил свое обаяние, пытался шутить и флиртовать с Софией. Однако андроид и Уилл разошлись во взглядах на музыку: София раскритиковала музыкальное творчество актера. Когда Смит продолжил попытку флирта и попытался поцеловать Софию, она отреагировала отказом и предложила «остаться просто друзьями». Запись неудачного свидания опубликована на Youtube-канале Уилла Смита.