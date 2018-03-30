Российское посольство настаивает на предоставлении доступа к Юлии Скрипаль
30 марта 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу стало известно, что посольство РФ в Великобритании очень обрадовала новость об улучшении состояния Юлии Скрипаль, которая была отравлена в Солсбери вместе с отцом – бывшим полковником ГРУ.
В посольстве настаивают на своем праве увидеть Юлию и ссылаются на текст консульской конвенции 1968 года, сообщается сегодня в социальной сети Twitter.
Напомним, в минувший четверг, 29 марта, сотрудники больницы британского города Солсбери сообщили, что дочь Сергея Скрипаля вышла из критического состояния, в настоящий момент ее самочувствие стабильно. Более того, она уже может пить и есть. Ее отец по-прежнему пребывает в критическом состоянии после отравления нервно-паралитическим веществом.
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