Российское посольство настаивает на предоставлении доступа к Юлии Скрипаль

В пятницу стало известно, что посольство РФ в Великобритании очень обрадовала новость об улучшении состояния Юлии Скрипаль, которая была отравлена в Солсбери вместе с отцом – бывшим полковником ГРУ.

В посольстве настаивают на своем праве увидеть Юлию и ссылаются на текст консульской конвенции 1968 года, сообщается сегодня в социальной сети Twitter.

Напомним, в минувший четверг, 29 марта, сотрудники больницы британского города Солсбери сообщили, что дочь Сергея Скрипаля вышла из критического состояния, в настоящий момент ее самочувствие стабильно. Более того, она уже может пить и есть. Ее отец по-прежнему пребывает в критическом состоянии после отравления нервно-паралитическим веществом.