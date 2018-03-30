Чехия выслала российского хакера Никулина в США

Чехия приняла решение об экстрадиции гражданина РФ Евгения Никулина в США, а не в Россию. Российский хакер Никулин был ранее задержан чешской полицией по запросу ФБР.

В конце прошлого года американские власти предъявили обвинение россиянину Евгению Никулину в кибератаках на социальную сеть LinkedIn, облачное хранилище данных DropBox, а также ряд других информационных сервисов.

В июне 2012 года соцсеть LinkedIn была атакована анонимным хакером. После этой кибератаки хакер пытался продать данные о 117 млн пользовательских паролей и личной информации. Министерство юстиции США засекретило данные о расследовании этого дела.

В октябре 2016 года гражданин РФ Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР. В конце февраля текущего года президент Чехии Милош Земан обращался к министру юстиции Роберту Пеликану с рекомендацией экстрадировать Евгения Никулина в страну гражданства – РФ. Однако сегодня адвокат Евгения Никулина подтвердил информацию, что в ночь на 30 марта Евгений Никулин был выслан в США, пишет RT.