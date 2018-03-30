В Австралии потерпел крушение воздушный шар с людьми

В Австралии потерпел крушение воздушный шар, в корзине которого находились люди. Происшествие случилось в районе Охотничьей долины в маленьком городе Поколбин, расположенном к северу от Сиднея.

Согласно последним данным, именно в этой местности каждый год проходит фестиваль воздушных шаров. В какой-то момент аэростат начал снижаться и зацепился за высокое дерево. Как сообщает kp.ru, впоследствии он упал на землю. Девять из двадцати пассажиров после случившегося были экстренно доставлены в больницу.

Медики отмечают, что двое пострадавших получили тяжелые травмы позвоночника, а еще у семерых диагностировали переломы.