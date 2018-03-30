Во Флориде на берег вымыло корабль XVIII века

На одном из пляжей штата Флорида, США, на берег вымыло обломки корабля старинной постройки. Специалисты предварительно датируют находку XVIII веком.

Обломки старинного корабля обнаружили жители округа Сент-Джонс Джулия Тернер вместе со своим восьмилетним сыном. По их словам, гуляя по пляжу, они увидели конструкцию, похожую на часть пирса или забора. Но когда подошли поближе и рассмотрели, то поняли, что обнаружили исторический артефакт.

Группа археологов обследовала обломки корабля. Специалисты выразили мнение, что это очень редкая находка: крупные обломки старинных кораблей крайне редко вымывает на берег. Предположительно, этот корабль был построен в XVIII веке.

Поскольку старинный артефакт был обнаружен на государственной земле, то специалисты задокументировали информацию о находке и передали ее чиновникам. Государство должно решить дальнейшую судьбу исторических обломков, передает RT со ссылкой на Action News Jax.