Киев сообщил о применении ополченцами ДНР лазерного оружия

Ополченцы Донецкой народной республики применили лазерное оружие против киевских силовиков. Соответствующая информация содержится в сообщении, распространенном пограничной службой Украины.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел несколько дней назад. Один из пограничников, несущих службу в зоне конфликта в Донбассе, получил ожог глаза при наблюдении за обстановкой с использованием оптических приборов. Согласно версии погранслужбы, против военного был применен ослепляющий лазер.

Корреспондент РИА Новости связался с властями ДНР и попросил их прокомментировать сообщение Киева. Представитель самопровозглашенного государства заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее ополченцы народной республики уличили украинскую армию в планах осуществить провокацию против миссии ОБСЕ.