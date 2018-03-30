Киев сообщил о применении ополченцами ДНР лазерного оружия
30 марта 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы Донецкой народной республики применили лазерное оружие против киевских силовиков. Соответствующая информация содержится в сообщении, распространенном пограничной службой Украины.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел несколько дней назад. Один из пограничников, несущих службу в зоне конфликта в Донбассе, получил ожог глаза при наблюдении за обстановкой с использованием оптических приборов. Согласно версии погранслужбы, против военного был применен ослепляющий лазер.
Корреспондент РИА Новости связался с властями ДНР и попросил их прокомментировать сообщение Киева. Представитель самопровозглашенного государства заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.
Ранее ополченцы народной республики уличили украинскую армию в планах осуществить провокацию против миссии ОБСЕ.
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