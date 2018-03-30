В Таиланде на ходу загорелся автобус, погибли 20 человек
30 марта 2018, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в Таиланде на ходу загорелся двухъярусный пассажирский автобус. Согласно последней информации, в салоне транспортного средства в момент возгорания находились 47 человек.
Есть информация, что в результате случившегося погибли 20 человек. Уточняется, что пламя вспыхнуло по неустановленной причине внутри салона и почти моментально распространилось по всему автобусу, передает "Свободная пресса". Многие люди просто не сумели вовремя выбраться. Некоторые источники утверждают, что машина перевозила рабочих из Мьянмы.
Подчеркивается, что спастись смогли 24 пассажира, водитель и его сменщик, а также жена первого шофера. Причины трагедии устанавливаются, передает РИА "Новости".
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