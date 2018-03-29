Что ждёт Донецк и Луганск

Об этом главному редактору еженедельника «Аргументы недели» Андрею Угланову рассказал историк Андрей Фурсов.

- Нужно сказать, что тревожные процессы на Украине начались ещё в советское время. В 1955 году генсек Хрущев подписал амнистию почти всем тем, кто во время войны сотрудничал с фашистами, в том числе на Украине. Около 100 тыс. бывших бандеровцев вернулись в 5 западных областей Украины Кроме этого, с 1955-го по 1965-й год на Украину вернулось около 100 тыс. украинцев из Канады. Приехали с деньгами.

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- Кто им позволил?

- Хрущёв разрешил этим людям вернуться. Самое главное, как только Хрущев подписал эту амнистию, бандеровское руководство изменило тактику. Они прекратили вооруженную борьбу на Западной Украине, и дали команду: бандеровцы и члены их семей должны делать все, чтобы занять места в советских, профсоюзных, комсомольских, партийных организациях, интегрироваться в них как следует. Началась интеграция националистов, причем, довольно успешная.

Уже в середине 60-х годов национализм расцвел так, что это даже отражалось на футболе, помню даже футбольное начальство Советского Союза поднимало перед руководством «Динамо» Киев вопрос, чтобы на киевском стадионе не объявляли забитые киевлянами голы, как победу: «Гол забiв Васiль Турянчик!».

Кто был одним из инициаторов развала Советского Союза? Человек, который отвечал в украинском руководстве за национальный вопрос Леонид Кравчук. На эту почву и легла очень хорошо отработанная американская даже не пропаганда, а психоисторическая программа. А за 25 лет можно перекодировать целое поколение. Нужно сказать, что социокулькурная психоисторическая перекодировка – это то, что отрабатывается сейчас западными спецслужбами. На Украине, помимо прочего, был и эксперимент.

- На что можно надеяться после такой «перекодировки» в Донецке и Луганск?

- Донецк и Луганск - это традиционно русские области. Пример из футбола: в 1968-м году украинские команды договорились, что в Киеве они сдают игру киевскому «Динамо», а на своих полях играют с ним вничью. Согласились все украинские команды кроме донецкого «Шахтера». У партийной организации Донецка всегда были напряженные отношения с партийной организацией Киева. Это проявлялось даже в спорте. Луганск и Донецк – это не Украина. Другое дело, что люди там уже безумно устали. Это может сыграть свою роль. Хотя, я не представляю, чтобы мы сдали Донецк и Луганск. И чтобы они после всей этой крови легли под укробандеровский режим.

- Сейчас, как это было 2 года назад, готовится наступление украинской армии, чтобы разделить Донецк и Луганск. Как вы думаете, будет нами оказана военная помощь?

- Не знаю, в какой форме, но убежден, что эффективная помощь должна быть оказана. Иначе российское руководство просто потеряет лицо, и многие соседи решат, что о нас можно вытирать ноги. Например, в Казахстане и далее везде. Поэтому Донецк и Луганск - это та зона, нарушение которой должно вести к очень жесткой реакции.