Ополченцы Донбасса сообщили о планах Киева атаковать дрон ОБСЕ

Вооруженные силы Украины планируют осуществить провокацию против находящейся в зоне конфликта на востоке страны миссии ОБСЕ. Соответствующей информацией с представителями прессы поделился замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Видео выступления Басурина на брифинге доступно на YouTube. По словам спикера армии народной республики, разведка ополченцев располагает данными, говорящими о том, что киевские силовики собираются сбить беспилотник, который международные наблюдатели намерены запустить 30-31 марта. С этой целью к линии соприкосновения украинцами был переброшен зенитно-ракетный комплекс «Стрела».

Представитель ДНР отметил, что в случае уничтожения дрона Киев обвинит в инциденте защитников республики. Происшествие может стать предлогом для начала вторжения ВСУ в Донбасс, полагает Эдуард Басурин.

Ранее в четверг власти самопровозглашенного государства распространили информацию о том, что украинская армия готовится к проведению наступательной операции в районе Мариуполя.