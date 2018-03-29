Разведка ДНР узнала о подготовке армии Украины к наступлению под Мариуполем

Вооруженные силы Украины готовятся к проведению наступательной операции в районе Мариуполя. Об этом журналистам сообщил замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Видео выступления спикера армии самопровозглашенного государства на брифинге выложено на YouTube. По словам Басурина, разведка ДНР узнала, что украинское командование открыло вблизи Мариуполя четыре новых госпиталя. Данный факт, а также проведение тренировок по приему раненых в гражданских медицинских учреждениях города указывает на скорое наступление киевских силовиков, отметил представитель руководства народной республики.

Ранее власти ДНР распространили информацию о самоуничтожении украинских военных в районе села Луганское. Группа диверсантов, пытавшаяся проникнуть на неподконтрольную Киеву территорию, подорвалась на минном поле.