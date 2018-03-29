Эксперт прокомментировал упоминание «Мёртвой руки» России в британских СМИ

Военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин прокомментировал упоминания в британских СМИ российской системы управления ядерным ударом «Периметр», известной на Западе как «Мёртвая рука».

Ранее один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью изданию Daily Star, что система «Мёртвая рука» не только действует, но и совершенствуется.

По данным российского военного эксперта, системе «Периметр» уже, условно говоря, 100 лет. Не ясно, почему она всплыла сейчас. Владимир Анохин предположил, что у Британии иссякли темы, обвинять Россию уже стало не в чем, - передаёт RT. «Вот решили создать условия для того, чтобы опосредованно ещё раз показать, что Россия — огромная угроза, к которой надо присматриваться, и что «Мёртвая рука» — это одна из систем, способных уничтожить всё мировое сообщество. Это единственное объяснение того, что эта тема всплыла в прессе», - пояснил эксперт, подчеркнув, что упоминание «Мёртвая рука» направлено на запугивание граждан.