Сравнивая нынешнее противостояние России с Западом с прежними временами, историк Андрей Фурсов говорит, что Третья мировая война уже идёт.



"У нас сейчас, по сути дела, с Западом война нового типа. Когда говорят про Третью мировую войну, то это не совсем точная формулировка. Что такое мировая война? Мировая война – это война за мировую гегемонию капиталистической системы, но нынешняя ситуация очень напоминает 30-40-е годы XIX века. После того, как британцы поняли, что Россия - их главный противник, они начали готовить европейскую коалицию, и именно тогда в тридцатые годы XIX века возникла русофобия как явление, т.е. это вражда к России как к России, и за 30-40 лет британцы обработали европейское общественное мнение.



Обратите внимание на накал нынешней антироссийской истерии, такого не было во время "холодной войны", потому что Советский Союз был силён, и воевать с ним никто не собирался. Это не значит, что мир точно сорвётся в войну, это будет зависеть от того, насколько мы будем сильны, прочны, едины и т.д., но то, что вот такой накал истерии ведётся - это, безусловно, подготовка населения к тому, что удар по России – это святое дело, эта ненависть к России захватывает целые слои, эта ненависть становится совершенно иррациональной, так что, это то, с чем мы будем жить в ближайшие годы", - считает историк.



Подробности смотрите в видеоинтервью на канале Youtube.



