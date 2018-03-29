Фашизация Украины началась ещё с 1955 года

Процессы, которые сегодня захлестнули соседнюю нам ранее братскую Украину, начались значительно раньше, считает историк Андрей Фурсов. "Когда в 1955 году Хрущев подписал амнистию всем тем, кто сотрудничал с фашистами во время войны, около 100 тыс. бывших бандеровцев вернулись в пять западных областей Украины, кроме того, с 1955-го по 1965-й годы на Украину вернулось около 100 тыс. украинцев из Канады тоже с деньгами", -напоминает историк.



"Как только Хрущев подписал эту амнистию, бандеровское руководство изменило тактику, оно прекратили вооруженную борьбу и дало команду бандеровцам и членам их семей делать всё, чтобы занять места в советских, профсоюзных, комсомольских, партийных организациях. Началась интеграция националистов, причём, довольно успешная. Уже в середине 1960-х годов национализм расцвёл так, что это даже отражалось на футболе".

"Кто был одним из инициаторов развала Советского Союза? Человек, который отвечал в украинском руководстве за национальные вопросы - Леонид Кравчук. На эту почву легла американская очень хорошо отработанная психоисторическая программа, а за 25 лет можно перекодировать целое поколение. Нужно сказать, что социокультурная психоисторическая перекодировка – это то, что отрабатывается сейчас западными, китайскими спецслужбами. И Украина подверглась этому эксперименту", - считает историк Андрей Фурсов.





