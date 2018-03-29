Мир на пороге войн нового типа

В Военной академии Генштаба ВС РФ на научно-практической конференции начальник Генштаба генерал армии Герасимов рассказал о новых типах войн, которые ожидают мир в будущем.



По сути, войной нового типа является сирийская. Вроде бы никто не объявлял Сирии войну, но больше половины страны в руинах. И все бандгруппировки сидели на зарубежной подпитке оружием, деньгами, наёмниками и инструкторами. Прямые военные методы против Сирии тоже применялись, правда, не очень удачно. История с американским ударом по авиабазе Шайрат – тому пример. Они не оказали никакого серьёзного влияния на ход боевых действий, в первую очередь из-за России.



Современные войны показывают, что постоянно растут напряжённость и динамичность боевых действий, пространственный размах и глубина воздействия на противника – поражение может осуществляться на всю глубину построения его вооружённых сил и на всей территории стран-противников. Сокращаются временные параметры подготовки и ведения операций, время на принятие решений военно-политическим руководством, ввиду повышения информатизации военной машины. Воздействие на противника может быть не только последовательным и сосредоточенным, но и непрерывным и распределённым по разным театрам. И сферам противоборства, включая, например, киберсферу или информвойну.



Герасимов сообщил, что «совершенствование структуры органов управления, создание специальных подразделений информационного обеспечения, а также внедрение программно-аппаратных комплексов позволили в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности». Но этим дело не ограничивается. Сейчас заканчивается создание интегрированной межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы, увязывающей все эти разведывательно-огневые (разведывательно-ударные) контуры Сухопутных войск, ВДВ, ВКС и ВМФ в единую систему. Она повысит точность поражения ещё в 1,5–2 раза и сократит время решения задачи в 2–2,5 раза. Вероятно, новые системы в сумме будут активно обкатываться на стратегических учениях «Восток-2018». Они обещают быть интереснее и крупнее предыдущих.



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