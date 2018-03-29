После отравления Скрипаля Британия начала готовиться к войне с Россией в космосе

Британские ВВС в два раза увеличат размер своего центра, занимающегося космическими операциями. В Лондоне испугались, что Россия может применить против английских спутников свое новое оружие.









Начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Стивен Хиллиер на текущей неделе выступил с речью, в которой рассказал об опасности, нависшей над британскими спутниками. Космические аппараты обеспечивают работу ключевых коммуникационных сетей, от которых зависит функционирование гражданской и военной инфраструктуры, отметил Хиллиер. Выведение из строя спутников грозит остановкой промышленности и потерей управления Вооруженными силами.









Глава ВВС не исключил, что размещенное на орбите Земли оборудование может атаковать Россия, которая занимается разработкой противоспутникового оружия. По словам военного, страна, «осуществившая химическую атаку в Солсбери», способна бросить вызов международным нормам, запрещающим милитаризацию космического пространства.

Стивен Хиллиер оговорился, что он не прогнозирует войну в космосе, однако призвал к ней готовиться, пишет издание The Times. По словам начальника штаба Королевских ВВС, с этой целью будет в два раза увеличен размер центра космических операций, который расположен в Хай-Уикоме.









В начале марта в английском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В настоящее время 66-летний мужчина и 33-летняя женщина находятся в состоянии комы.

В ходе расследования, предпринятого британской стороной, выяснилось, что против пострадавших было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое производится в России. Власти Соединенного Королевства заявили, что к инциденту причастна Москва.

Вслед за этими обвинениями, которые руководство РФ отрицает, последовали санкции. В частности, из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Лондон утверждает, что они являются сотрудниками разведки.









Кроме того, в ближайшие дни британское правительство собирается обнародовать план противостояния войне, которую Россия якобы ведет против страны. Данный документ среди прочего будет содержать меры по противодействию пропаганде в социальных сетях и киберпространстве. Анонсируя принятие плана, премьер-министр Тереза Мэй отметила: Великобритания использует все возможности для того, чтобы выйти победительницей из нынешнего конфликта с Москвой.