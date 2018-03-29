Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились совместно противостоять "усилению российской агрессии". Захарова высказалась о невыдаче американских виз российским спортсменам-борцам

Британский премьер и немецкий канцлер в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов, в том числе "дело Скрипаля", - сообщает kp.ru. Главы правительств двух европейских стран согласились с необходимостью продолжать совместную работу, чтобы "противостоять усилению российской агрессии".

На сайте правительства Великобритании размещена информация по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Терезы Мэй. Мэй поблагодарила Меркель за "сильную поддержку и солидарность".

Между британским премьером и канцлером ФРГ также обсуждалась тема введения американцами пошлин на сталь и алюминий и подчеркивалась важность ядерной сделки с Ираном.

Отношения между Россией и Великобританией резко обострились из-за инцидента с бывшим полковников ГРУ Сергеем Скрипалем. Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипаля. К решению Лондона выслать российских дипломатов присоединились некоторые европейские страны. Москва вынуждена готовить ответные меры.