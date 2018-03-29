На Украине тучи сгущаются над политиком Виктором Медведчуком - главой общественного движения «Украинский выбор». Медведчук с 2015 года является единственным посредником между Украиной и Россией, официально занимаясь вопросами обмена удерживаемыми лицами - пленными. Порошенко считает, что дела Савченко и Саакашвили попадут в учебники спецслужб

По некоторым данным, Медведчук был основным переговорщиком по поводу помилования и выдачи на Украину осужденной в России к 22 годам лишения свободы Надежды Савченко. Бывшая военнослужащая, депутат Рады знакомство с Медведчуком отрицает.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко недавно объявил, что у надзорного ведомства есть вопросы к деятельности «Украинского выбора», как центра антиукраинской пропаганды, - сообщает «Свободная пресса».

Возможно, Украину скоро ждет «процесс века». На одной скамье подсудимых могут оказаться арестованная на два месяца по подозрению в подготовке теракта Надежда Савченко, руководитель «Центра освобождения пленных» Владимир Рубан и политик Виктор Медведчук. О том, что над Медведчуком сгущаются тучи, стало известно 22 марта, когда, когда Верховная Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности Савченко. Тогда Луценко, выступая перед парламентариями, упомянул «Украинский выбор».

По версии украинского следствия, Савченко и Рубан планировали совершить в здании Верховной Рады теракт, обрушив купол минометными выстрелами и добив выживших из стрелкового оружия.