Европейский союз и НАТО подготовят план на случай вооруженного столкновения с Российской Федерацией. Некоторые детали данного плана раскрыла Виолета Булц, еврокомиссар по вопросам транспорта.

По словам Булц, ЕС совместно с Североатлантическим альянсом создадут «военный Шенген». Он предусматривает быструю переброску армейских частей в восточную Европу после начала войны с Россией. Для достижения этой цели планируется убрать пограничные формальности при перемещении солдат, передает информационное агентство «Новороссия».

Ранее в НАТО признали полную беззащитность Швеции перед российскими Вооруженными силами.