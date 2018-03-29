Раскрыты детали нового плана Евросоюза на случай войны с Россией
29 марта 2018, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Европейский союз и НАТО подготовят план на случай вооруженного столкновения с Российской Федерацией. Некоторые детали данного плана раскрыла Виолета Булц, еврокомиссар по вопросам транспорта.
По словам Булц, ЕС совместно с Североатлантическим альянсом создадут «военный Шенген». Он предусматривает быструю переброску армейских частей в восточную Европу после начала войны с Россией. Для достижения этой цели планируется убрать пограничные формальности при перемещении солдат, передает информационное агентство «Новороссия».
Ранее в НАТО признали полную беззащитность Швеции перед российскими Вооруженными силами.
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