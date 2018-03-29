Захарченко рассказал о потерях ополченцев ДНР в новых боях с украинской армией

На южной линии фронта на востоке Украины накануне вспыхнули позиционные бои, ополченцы Донецкой народной республики понесли потери. Об этом заявил глава самопровозглашенного государства Александр Захарченко.

Обострение ситуации в зоне конфликта произошло в среду утром, рассказал Захарченко. В результате вооруженного столкновения с украинской армией несколько защитников республики получили тяжелые ранения, их количество политик не уточнил.

«Русская весна» пишет, что вчера киевские силовики обстреляли село Саханка, расположенное на юге ДНР. Военные использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее замглавы оперативного командования республики Эдуард Басурин обнародовал информацию об артиллерийской атаке украинской армии против ряда населенных пунктов ДНР. Под огонь, в частности, попал поселок Зайцево, где было уничтожено местное кладбище.