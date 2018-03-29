Депутат Рады объяснил "происходящий геноцид" на Украине советами дяди Сэма
29 марта 2018, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев заявил, что на Украине "происходит геноцид", из-за того, что украинские власти советуются с американскими властями и Международным валютным фондом (МВФ) при принятии законов.
Что имелось в виду под "геноцидом", депутат Рады не объяснил. Мураев в эфире телеканала NewsOne рассказал:
"Когда принимаются законы, посоветовавшись с "дядей Сэмом" или с МВФ, у нас в Украине потом происходит геноцид". По его мнению, для выхода из сложившейся ситуации Киеву требуется работа большого коллектива с привлечением профильных экспертов, а не "лозунги и рассказы политиков".
Мураев рассказал, что сейчас депутаты с профильными специалистами смотрят, чтобы не было правовых нарушений, и все соответствовало действующим законам, - сообщает РИА Новости.
Депутат Рады полагает, что Украине нельзя советоваться с США и МВФ при принятии новых законов.
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