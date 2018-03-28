Рига хочет помочь семьям погибших при пожаре в Кемерово
28 марта 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Рижские законодатели выступили с инициативой оказать помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерово, в размере 50 000 евро.
«Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерово, в размере 50 000 евро. С такой инициативой выступили многие депутаты Рижской думы. Уже в четверг она будет рассмотрена на заседании Финансового комитета», - опубликовал запись в своем Facebook мэр Риги Нил Ушаков.
50 000 евро – это примерно 3,5 миллиона рублей. Ранее стало известно, что семьи погибших в кемеровском пожаре получат по 5 миллионов (1 из местного бюджета, 1 из федерального и 3 – от совладельца сгоревшего ТЦ).
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