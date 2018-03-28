Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о невыдаче американских виз российским спортсменам-борцам. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД России. Российская сборная по вольной борьбе должна принять участь в Кубке мира, который состоится с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити (США).

Россия заблаговременно подготовила все необходимые документы для получения борцами виз. "Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала", - сообщила Захарова.

По словам дипломата, "вызывает крайнее возмущение отказ Посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России" по борьбе.

В российском МИД расценивают "действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях". Мария Захарова отметила, что ради давления на Россию в США даже не придерживаются принципа "О спорт, ты - мир".

Она не исключила, что "американские власти явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов".

"Невыдача виз нашим спортсменам – это грубое нарушение со стороны США своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования. Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц", - подчеркнула Мария Захарова.