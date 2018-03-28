Трампа высмеивают за новое прозвище
28 марта 2018, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
У американского президента Дональда Трампа появилось новое прозвище. Об этом поведал в телеэфире известный американский юрист Ричард Бен-Венист.
«Он (Дональд Трамп) известен прозвищами. Люди здесь, в Вашингтоне, говорят о нем за его спиной, называют его новым прозвищем. Сейчас о нем говорят «Шлепок». Это не очень хорошо», рассказал Бен-Венист в телеинтервью.
Популярный в Штатах комик Стивен Кольбер зацепился за эту новость и не преминул поиронизировать над новым прозвищем американского президента в эфире своего авторского вечернего шоу. «Мне кажется, это лучшая новость за сегодня. Но если серьезно, мы должны проявить уважение. Он – президент Шлепок!», - таким образом Стивен Кольбер призвал относиться к президенту Америки уважительно, передает Lenta.ru.
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