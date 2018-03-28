Трампа высмеивают за новое прозвище

У американского президента Дональда Трампа появилось новое прозвище. Об этом поведал в телеэфире известный американский юрист Ричард Бен-Венист. США высылают 60 российских дипломатов, подтвердил посол РФ

«Он (Дональд Трамп) известен прозвищами. Люди здесь, в Вашингтоне, говорят о нем за его спиной, называют его новым прозвищем. Сейчас о нем говорят «Шлепок». Это не очень хорошо», рассказал Бен-Венист в телеинтервью.

Популярный в Штатах комик Стивен Кольбер зацепился за эту новость и не преминул поиронизировать над новым прозвищем американского президента в эфире своего авторского вечернего шоу. «Мне кажется, это лучшая новость за сегодня. Но если серьезно, мы должны проявить уважение. Он – президент Шлепок!», - таким образом Стивен Кольбер призвал относиться к президенту Америки уважительно, передает Lenta.ru.