Британские власти пересмотрят визы российских предпринимателей

Британские власти собираются пересмотреть документы 706 российских предпринимателей, которые иммигрировали в Великобританию по визам для инвесторов. Решение властей Соединенного Королевства принято из-за инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Проверка коснется бизнесменов из России, которые получили разрешение на въезд в Великобританию до 2015 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу британского МВД Эмбер Радд.

Получив визу инвестора, бизнесмены обязались вложить в экономику Великобритании порядка 2,8 миллиона долларов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что в стране "нет места" для коррумпированных российских элит или их денег. Британский премьер направила полицию проверить богатых россиян в Великобритании и требовать у них объяснения о происхождении их состояний.

По словам Мэй, в рамках программы привлечения инвесторов 706 состоятельных россиян получили британские визы в период с 2008 по 2015 годы. Эти богатые россияне купили право проживания на острове, - сообщает британское издание The Times. С 2014 года сумма, необходимая для инвестирования, была увеличена до 2 миллионов фунтов стерлингов.