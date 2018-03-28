Украинского пранкера заочно арестовали и объявили в розыск
28 марта 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
Басманный суд Москвы на сегодняшнем заседании санкционировал заочный арест «мстителя за Донбасс» Никиты Кувикова (он же украинский пранкер Евгений Вольнов).
В то время, пока МЧС вело поисково-спасательную операцию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», Евгений Вольнов развлекался тем, что распространял не соответствующую действительности информацию о количестве жертв пожара.
28 марта СК РФ возбудил уголовное дело по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды). Сегодня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Кувикова. Также Никита Кувиков постановлением следователя объявлен в международный розыск, сообщает RT.
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