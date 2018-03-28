Британия требует, чтобы Австрия выслала российских дипломатов

Глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что посол Великобритании в Вене неоднократно пытался заставить Австрию выслать дипломатов РФ. Турция не будет поддерживать Британию в её конфликте с Россией

Глава британской дипломатической миссии в Австрии много раз заявлял протест в связи с отказом Вены признать российских дипломатов персонами нон-грата и выслать их из страны в связи с делом перебежчика Сергея Скрипаля.

Карин Кнайсль подчеркнула, что решение не высылать из страны дипломатов РФ на национальном уровне согласовано с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. И оно никак не связано с опасениями о предположительном «возмездии Кремля». Глава МИД Австрии уверена, что именно в критические моменты нужно оставлять открытыми каналы для диалога, передает Lenta.ru.