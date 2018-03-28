Ученые из Норвежского университета наук о жизни рассказали, что за последние 22 года поведение скандинавских бурых медведей изменилось из-за шведских законов.

Исследователи изучали поведение бурых медведей в Швеции, а также проанализировали данные об их поведении за последние 22 года. В результате выяснилось, что за последние годы стало существенно больше медведиц, ухаживающих за медвежатами на год дольше, чем раньше.

Ученые считают, что все дело тут в шведских охотничьих законах. По закону, одинокого медведя можно отстреливать без специальной лицензии. А вот на отстрел групп медведей есть ограничения. В итоге одинокие медведи гибнут в четыре раза чаще, чем медведицы с медвежатами, пишет Lenta.ru.

Хитрые шведские медведицы сообразили это и продлили свой «декретный отпуск по уходу за ребенком» на год, чтобы повысить шансы на выживание – и свои, и медвежат. Так, в 2005 году лишь 7% медведиц оставались с медвежатами дольше обычного времени, а в 2015 таких «заботливых мамочек» стало уже 36%. «Таким образом, человек явился в жизни медведей эволюционной силой», - комментирует один из авторов исследования профессор Йон Свенсон.